АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Больше половины астанчан не платят за проезд в автобусах. Об этом заявил председатель правления АО «Автобусный парк 1» Медет Шакаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Последние данные CTS показали, что прирост валидации самый минимальный – 51%. По некоторым маршрутам - 64%. Это означает, что минимум 51% пассажиров не платит за проезд, а это наши убытки, наша заработная плата, наши запасные части, вовремя купленные горюче-смазочные материалы. Хотел бы обратиться к жителям столицы с просьбой, чтобы они оплачивали проезд. На сегодня картина очень печальная. Если 100 человек перевозим, то 51 человек не платит», – сказал он во время пресс-конференции Службе коммуникаций Астаны.

При этом он отметил, что наличие «зайцев» не влияет на интервал ожидания автобусов.

«Мы не работаем таким образом, что если нет пассажиров, то мы уменьшаем поток. Нет, у нас есть четкие графики, четкие планы, все автобусы выходят на линию вне зависимости, сколько людей, оплачивают они или нет», - пояснил Медет Шакаев.

По его словам, на сегодня есть нехватка около 400 автобусов. «Этот вопрос решается, скоро будут закуплены 320 новых автобусов. Это поможет сократить интервал», - добавил спикер.