Больше миллиона тонн зерна собрали в Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года Казахстан в два раза увеличит экспорт сельхозпродукции, причём доля переработанной достигнет 70 процентов. Внести свою лепту намерены и аграрии Павлодарской области. В последние годы за счёт орошаемого земледелия, в регионе удалось добиться стабильных урожаев. Подводя итоги нынешней уборочной кампании, аграрии рапортуют о рекордных сборах зерна и подсолнечника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Больше миллиона тонн зерновых собрали павлодарские аграрии. Даже в условиях засухи удалось вырастить неплохой хлеб. Земледельцы получили больше 12 центнеров зерна с гектара. Масличные тоже бьют рекорды последних лет. По 8 центнеров с гектара даёт подсолнечник. В лидерах Успенский район.

Александр Касицын, руководитель сельхозпредприятия Успенского района: «Анализируя последние десять лет: этот год один из лучших для нашего хозяйства. Не потому, что мы стали чемпионами породы «Акбас», нас радует и урожай сегодня. Мы на сегодняшний день закончили, практически, уборку урожая. Средняя урожайность составляет около 15 центнеров с гектара в круговую, то есть это очень хороший показатель».

Хорошо уродились нынче бахчевые и овощные культуры. 634 тысячи тонн картофеля и больше 250 тысяч тонн овощей собрали овощеводы. Больше всех их вырастили фермеры Павлодарского района.

Динара Досанова, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства: «Каждый год у нас в районе практически выращивается 8 тысяч гектаров овощей и собирается около 250 тысяч тонн овощей. У нас есть увеличение по выращиванию лука. Наши предприниматели начали сажать, посмотрели, поняли, что продукция хорошая, пользуется спросом, что ее можно у нас на складах хранить. На полтора года в области запаслись сочными и грубыми кормами. Почти полтора миллиона тонн сена накосили животноводы на зиму. Помогло удешевлённое топливо. 4 тысячи тонн потратили на сенокос.

Нурболат Макашев, руководитель управления сельского хозяйства: «Планируется субсидирование кормов в размере 1,5 миллиардов тенге. В настоящее время проект постановления зарегистрирован. С 2022 мы планируем начать субсидирование кормов. По традиции, тружеников села благодарят в День сельского хозяйства. Ведь именно с их помощью возможно диверсифицировать экономику региона. Потенциал сейчас высокий. Почти половина орошаемых земель Казахстана находится в Павлодарской области.