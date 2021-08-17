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Больше 60 % жителей ВКО получили первый компонент вакцины от COVID-19

17 Августа 2021 14:30
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Больше 60 % жителей ВКО получили первый компонент вакцины от COVID-19

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В регионе активно проходит массовая вакцинация населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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По информации управления здравоохранения, всего с начала массовой вакцинации в регион поступило 964 620 вакцин против коронавируса, в том числе 551 720 доз первого компонента, 412 900 второго компонента. Ранее регион располагал четырьмя видами вакцин – «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac. В настоящий момент в больницах области есть дозы вакцин «Спутник V» и отечественной QazVac. Всего осталось почти 68 тысяч доз первого компонента, 29 тысяч доз – второго. В августе ожидается поставка китайской вакцины Sinopharm.

До октября в регионе планируют привить 747 тысяч человек. В настоящий момент первую прививку уже получили больше 483 тысячи жителей ВКО. Вторым компонентом привились 383 тысяч человек. Можно сказать, что первый компонент вакцины получили почти 65 процентов жителей, а полностью завершили процедуру вакцинации 51 процент жителей.

При этом, как ранее сообщалось, медотвод от вакцинации имеют 36,5 тысяч жителей области.


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#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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