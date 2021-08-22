Больше 190 жителей ВКО в этом году были прооперированы в рамках ОСМС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - С начала этого года Фонд социального медицинского страхования увеличил финансирование дневных стационаров, расширил доступность медицинских услуг на амбулаторно-поликлиническом уровне, а также увеличил финансирование на развитие сельской медицины и охраны детского здоровья, школьной медицины, онкогематологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Помимо этого, полное финансовое подкрепление со стороны Фонда получили программы «Аңсаған сәби» по увеличению квот на ЭКО и «Қамқорлық» по медицинской реабилитации детей с особыми потребностями. Об этом сообщил директора Восточно-Казахстанского филиала Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов в ходе пресс-конференции.

Он также напомнил, что на 2021 год бюджет на оказание медицинской помощи населению предусмотрен в размере около 120 млрд тенге, включая объем гарантированной государством медпомощи – в 72,6 млрд тенге, и медицинские услуги в пакете ОСМС – 47,2 млрд тенге. По итогам первого полугодия бюджет исполнен на 52 процента.

«У нас выросло количество медицинских услуг, оказанных населению. На 63 процента увеличились объемы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиники, что дает возможность немного сократить очереди и быстрее давать направления на бесплатные обследования для застрахованного населения. Также отмечается рост количества хирургических вмешательств с применением новейших медицинских технологий», – отметил Галымжан Абилов.

В целом по Восточному Казахстану оказано 3,7 млн услуг коснультативно-диагностической помощи на сумму 6,4 млрд тенге. Это на 1 млн услуг больше, чем в первом полугодии 2020 года. Только за первые 6 месяцев текущего года профинансировано из Фонда свыше 33 тысяч услуг КТ, МРТ, 162 тысячи скрининговых исследований. Кроме того, с начала года в медицинских организациях области проведено 197 операций за счет средств Фонда.

Ведомство продолжает стимулировать развитие медицинской реабилитации, в том числе на амбулаторном уровне. На амбулаторно-поликлиническом уровне по итогам первого полугодия оказано почти 527 тысяч услуг реабилитации на сумму 644 млн тенге.