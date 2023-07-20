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    Больше 10 лет жители павлодарской многоэтажки не могут добиться установки детской площадки во дворе

    20 Июля 2023, 08:56

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 10 лет жители дома по улице Гагарина обращаются в КСК с просьбой о новых малых формах. Больше полувека здесь не меняли детскую площадку. В 2021 жители подали заявку на улучшение благоустройства через «Бюджет народного участия». Проект одобрили, однако за работу коммунальщики так и не взялись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на irbistv.kz.

    «Рядом дома. Там понастроили. Наши дети вот отсюда ходят туда играть, а ведь дом большущий, детей много. Почему здесь ничего не делается абсолютно», - жалуется жительница дома №81 по улице Гагарина Людмила Михайленко.

    Житель многоэтажки Николай Баймухамбетов этой весной обратился в отдел ЖКХ, где ему ответили, что из-за подземных коммуникаций строить детскую площадку негде. Приезжали на место и специалисты компании-монополиста и показали, где проложены трубы, однако схемы сетей люди не видели. На слово не поверили.

    «Я предложил тогда альтернативный вариант, чтобы выровняли площадку и поставили все то же, без основания. Без такого дорогостоящего основания, а просто на просто значит выровнять площадку и поставить все такие же детские качели, карусели и тренажеры», - говорит мужчина.

    Сегодня заключение монополиста подтвердили и в городском акимате. Установить детскую площадку нельзя. В доме 10 подъездов и живут здесь более 100 семей. Люди просят чиновников рассмотреть другие варианты и благоустроить двор.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Общество Павлодар
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