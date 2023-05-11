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    Больше 1,4 млн га засеяли казахстанские аграрии в рамках посевной

    11 Мая 2023, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1,4 млн га засеяно в рамках текущих весенне-полевых работ в Казахстане. К южным регионам присоединились западные и восточные области страны. В этом году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на 23,4 млн га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

    Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также сахарной свеклы. Также будут расширены площади социально-значимых подсолнечника, овощебахчевых, картофеля и гречихи.

    «Засыпка семян осуществлена на 100%. Фермеры сформировали семенной фонд в объеме 2,3 млн тонн. Также в регионах сформированы запасы семян на складах. На 2023 год в местных бюджетах на субсидирование развития семеноводства предусмотрено 11,4 млрд тенге», - сообщили в Министерстве.

    На сегодняшний день регионы отгрузили около 284,4 тысячи тонн льготного дизтоплива из выделенных 419 тысяч тонн. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для фермеров на треть дешевле рыночной и составляет 204 тенге за литр.

    «В целом на финансирование весенней кампании по программе «Кен-дала» предусмотрено 140 млрд тенге, которыми планируется обеспечить посев и сбор урожая на площади около 2 млн га. В настоящее время фермерам уже выплачено 133,8 млрд тенге. Также Продкорпорацией продолжена программа форвардного закупа и начата выдача товарных кредитов крупным сельхозтоваропроизводителям, на которые предусмотрено не менее 70 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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