Большая высота и нет точных координат – Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации с альпинистами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По альпинистам вчера была информация, что 14 альпинисты достигли пика Победы. Последнее сообщение было 15 августа о том, что они попали в снежную бурю, один альпинист погиб, двое попросили о помощи. В связи с тем, что пик Победы находится на территории Кыргызстана, вчера была собрана спасательная операция, было получено разрешение кыргызстанских пограничников, наш спасательный вертолет не смог подняться из-за сильных буранов и погодных условий», - сказал Ерлан Тургумбаев в кулуарах Правительства.

Он отметил, что сегодня спасательная операция возобновилась.

«Сегодня в 10 утра, спасательная операция возобновляется, опытные спасатели на борту находятся. Вертолет, специально приспособленный для горной местности. Как вы прекрасно понимаете, на 6 тысяч метров над уровнем моря ни одно судно не поднимается, конечно. Дальше спасательная операция будет вестись нашими альпинистами-спасателями», - объяснил министр.

«Все это осложняется тем, что точного местоположения альпинистов у нас нет. Поэтому охват будет более широкий, чем мы запросили по связи, чтобы хотя бы примерно определить место нахождения», - добавил Е. Тургумбаев.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

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