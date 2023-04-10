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      Северо-Казахстанская область

    Большая вода пришла в Петропавловск

    10 Апреля 2023, 09:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Повышение уровня воды в реке Есиль наблюдается вниз по течению, в сторону Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в 08:00 на гидропостах в селе Токсан би и городе Сергеевке отмечалось снижение уровня воды на 76 см. Перелив через гребень плотины уменьшился до 145 см.

    В то же время вода прибывает у села Покровки Есильского района – на 139 см за сутки. Уровень достиг 902 см, при 950 см река выйдет в пойму. Еще больше – на 275 см – за сутки поднялась вода у села Новоникольское Кызылжарского района. Жители этих сел могут увидеть ледоход по реке.

    Часть воды уже добежала до Петропавловска. Здесь подъем составил 136 см, до 425 см. В прошлые сутки вода поднималась всего на 22 см. Критический уровень составляет 1 050 см. На дамбе за сутки уровень воды изменился всего на один см.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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