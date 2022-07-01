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    Большая часть случаев заболевания КВИ относится к штамму «омикрон-стелс» - Минздрав

    1 Июля 2022, 11:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 80% случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в Казахстане с начала года, относятся к типу «омикрон-стелс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей стране наблюдается распространение штамма «омикрон», который с конца прошлого года выявлен во всем мире. Широко распространен тип «стелс» того же штамма «омикрон». Мы сами ежемесячно проводим генетические исследования. Мы об этом сообщаем. Результаты последних исследований свидетельствуют о распространенности вида «омикрон-стелс» в 80% зарегистрированных случаев», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Международного форума нейрохирургии в Нур-Султане.

    Как ранее сообщила министр здравоохранения, несмотря на увеличение количества зарегистрированных случаев коронавируса, вводить масочный режим в стране пока нет необходимости. По мнению главы Минздрава, такое решение обосновано нахождением всех регионов Казахстана в «зеленой» зоне.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Омикрон Ажар Гиният
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