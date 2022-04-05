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    Большая часть сельхозтехники страны превышает допустимый срок эксплуатации

    5 Апреля 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть тракторного и комбайнового парка страны превысила допустимый срок эксплуатации более, чем на 10 лет. Об этом сообщил депутат Сената Мухтар Жумагазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на усилия производителей и рост выпуска в Казахстане, вопрос развития отрасли производства сельскохозяйственной техники требует всестороннего изучения. В частности, наиболее актуальными вопросами развития сельхозтехники являются: устаревание существующей техники, утилизация, субсидирование инвестиций и ставок вознаграждения, передача техники в лизинг, дефицит предприятий, производящих технику на территории страны, а также удорожание импортной техники в 1-1,5 раза в связи с нестабильностью валютного рынка», - сказал Мухтар Жумагазиев на круглом столе в Сенате.

    По его словам, по состоянию на 1 января 2022 года 80% тракторного парка и 76% комбайнового парка превысила допустимый срок эксплуатации более, чем на 10 лет. Это, в свою очередь, влечет за собой затягивание сроков проведения сельскохозяйственных работ.

    «Все это приводит к дополнительным расходам», - заключил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Сельское хозяйство
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