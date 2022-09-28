Большая часть рынка арендного жилья находится в тени - депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила усилить администрирование регуляторных механизмов на арендном рынке. По ее мнению, арендодателю должно стать выгодно работать официально, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из самых обсуждаемых тем в последние несколько дней является дефицит и цены на арендное жилье. Назначаются виновные, предлагаются меры по сокращению спроса. Но у данной проблемы есть и другая сторона. Большая часть рынка арендного жилья находится в тени. Мы все знаем, что бизнес по оформлению документов на квартиру для командировочных всегда жил отдельной жизнью. Договора, счета и чеки можно получить за отдельную плату. Если же квартира снималась для собственных нужд, документы оформлялись и того реже. А в случае вопросов, квартирантам было велено представляться родственниками», - озвучила Екатерина Смышляева свой депутатский запрос, адресованный заместителю Премьер-Министра, министру финансов РК.

По ее словам, первые «звонки» о том, что с рынком арендного жилья что-то не так, услышали в тот момент, когда Министерством индустрии была введена программа субсидирования арендной платы для отдельных социальных категорий граждан. На эти цели, по сведениям мажилисмена, в текущем году выделено 40 млрд тенге, из которых на сегодня освоено меньше 10%.

«Неужели у нас так мало нуждающихся? Дело не в этом, а в том, что для получения субсидий этой категорией граждан необходимо было найти «белого» арендодателя, а это оказалось довольно сложно, особенно в случае съема недорогого жилья. Но ситуация с выводом из тени арендного бизнеса не меняется. Резко возросший до ажиотажного спроса на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил тригером текущей ситуации», - заявила депутат.

«Настало время спекуляций, безнравственных выселений в угоду сиюминутному заработку и другим бесчинствам. При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения. Однако, какой бы серьезной не была текущая ситуация, нужно признать, что она временная. Ажиотаж спадет, рынок успокоится. Но впереди реализация новой жилищной политики, где львиная доля надежд Правительства приходится на частный фонд арендного жилья», - сказала Е. Смышляева.

В связи с вышеизложенным, учитывая социальную значимость данного вида предпринимательской деятельности, депутат считает необходимым:

-усилить администрирование существующих регуляторных механизмов на арендном рынке;

-для вывода из тени недобросовестных арендодателей использовать не только кнут, но и пряник, по опыту стран, где частный арендный рынок работает цивилизованно. Арендодателю должно стать выгодно работать официально;

-начать учет частного арендного фонда, использую современные цифровые решения;

-организовать публичное разъяснение прав и обязанностей арендаторов и собственников квартир.