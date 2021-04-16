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    16:04, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Большая часть расходов казахстанцев на еду приходится на мясо и мясопродукты

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    invest_rus


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