Большая часть очагов пожара в области Абай локализована, ситуация стабилизируется - акимат

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима области Абай, Димитрий Гариков сообщил, что на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован, и процесс продолжается в Успенском лесничестве. Он также добавил, что угрозы населенным пунктам больше нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области Абай.

«На сегодняшний день ситуация находится под контролем. Площадь охвата пожара составляет 60 тысяч га. В тушении задействованы 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован, на западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара. На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР «Семей орманы» также привлечены», – отметил заместитель акима области.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, Нурболат Дербисов, подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.

«Продолжается работа по тушению пожара. Погодные условия были очень сложными, но сейчас постепенно ситуация стабилизируется благодаря работе пожарных. Основные очаги горения зафиксированы с помощью космического мониторинга. Общая площадь охвата пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров. Привлечение дополнительных сил и средств из других областей дало результаты, ситуация находится под нашим контролем. Эвакуированные граждане постепенно возвращаются в свои дома», – заключил Нурболат Дербисов.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.