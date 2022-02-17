Большая часть бюджетных средств израсходована на госпрограммы в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году большая часть бюджетных средств была выделена на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила заместитель руководителя управления финансов Мангистауской области Тамара Нсанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, данные расходы профинансированы и реализованы в рамках программ «Ауыл-ел бесігі», «Развитие регионов», «Нұрлы жер», «Дорожная карта занятости».

«В рамках программы«Ауыл-ел бесігі» велось строительство спортивных комплексов в селах Акшукур и Баутино Тупкараганского района, в селах Рахат и Кызылсай города Жанаозен построены врачебные амбулатории, а в селах Бейнеу и Умирзак - пристройки к существующим школам. Кроме того, в Каракиянском, Тупкараганском, Мангистауском и Мунайлинском районах проведены работы по строительству и среднему ремонту внутрипоселковых дорог», - сказала Тамара Нсанбаева.

По программе «Нұрлы жер» проведены работы по строительству жилых домов для социально-уязвимых слоев населения в городе Форт-Шевченко и селе Батыр, обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство в Бейнеуском, Тупкараганском районах и городах Актау, Жанаозен. Кроме того, в целях решения проблемы дефицита питьевой воды в регионе ведется работа по расширению мощности опреснительного завода «Каспий» в г. Актау по увеличению производства питьевой воды до 40000 м3 в сутки.

Проекты, реализованные в рамках данных программ, направлены на централизованное питьевое водоснабжение сельских населенных пунктов, обеспечение новых земельных участков, выделенных под строительство жилья, электрическими, газовыми и канализационными сетями, увеличение доли дорог местного значения, находящихся в удовлетворительном состоянии.