Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Большая часть арендных квартир не зарегистрирована в налоговых органах – МВД

    7 Апреля 2022, 22:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О борьбе с недобросовестными жильцами, нарушающими покой граждан, рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рычагом воздействия на недобросовестных жильцов и арендодателей является подача гражданских исков о выселении и запрете на занятие этой деятельностью. Однако, данная судебная процедура из-за своей сложности и длительности не находит широкого применения», - сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции.

    Только участковыми инспекторами полиции в 2021 году при подворовом обходе выявлено более 42 тыс. арендных квартир, из которых свыше 30 тыс. не имели регистрацию в органах государственных доходов. Информация направляется в налоговые органы для принятия мер.

    Ранее в МВД рассказали, что только за три месяца за нарушение тишины привлечено более 18 тысяч физлиц.

    «Как показывает анализ, в большинстве случаев (70%) покой граждан нарушается жильцами арендных квартир, особенно сдаваемых на краткосрочный период (посуточная или почасовая аренда)», - сообщили в ведомстве.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье МВД РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординка подозревается в продаже близнецов
    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка
    МВД проводит проверку касательно утечки данных в ходе захвата заложников в Kaspi банке
    Цвет глаз, волос и национальность с помощью ДНК могут определить судебные эксперты МВД
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане