Больницу по канадскому проекту построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанскую область посетил первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на встрече с областным партийным активом рассказал, как в регионе будут реализовывать инициативы Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

По его словам, у 43 тысяч жителей области с нового года минимальная заработная плата увеличится с 28 до 42 тысяч. Для 200 тысяч североказахстанцев снизится налоговая нагрузка с 10% до 1%. Повышение зарплаты медработников на 20% коснется 300 участковых врачей и 750 медсестер области.

В регионе довольно невысокие заработные платы. Не все бюджетники могут собрать средства на выплату первоначального взноса даже по льготной ипотеке. В областном бюджете нашли 200 млн тенге на снижение первоначального взноса с 20 до 10% по программе «7-20-25». По подсчетам местных властей, помочь получить собственное жилье они смогут 200-300 семьям.

В регионе строятся 16 жилых домов на 2011 квартир. До конца года сдадут 10 на 1500 квартир. В следующем году - еще 12 жилых домов на 1500 квартир.

Маулен Ашимбаев отметил, что субсидии должны получать те специалисты, которые нужны области. Прежде всего, работники медицинской сферы, учителя.

«Это не значит, что первоначальный взнос будет субсидироваться всем категориям граждан. Речь идет о тех профессионалах, специалистах, которые нужны области. Именно с учетом потребностей областные акиматы будут брать на себя часть первоначального взноса. Нужно объяснять, что Глава государства идет на это, чтобы поддержать те или иные категории населения, поддержать молодых людей», - сказал М.Ашимбаев.

По его словам, результаты анализа и мониторинга показывают, что недостаточно строится жилья недорогого, небольшой площади, в том числе и в Северо-Казахстанской области. М.Ашимбаев уверен, что в области решат и эту проблему. В целом он подчеркнул хорошие темпы строительства жилья в Петропавловске.

«Сносится ветхое жилье. На это нужно идти. Понятно, что это непросто, для кого-то болезненно. Но ветхое жилье нужно сносить и строить новое современное. Реализовывать его в рамках соответствующих программ, чтобы жители Петропавловска имели возможность его приобретать. Нужно строить больше такого жилья, которое будет подходить под программу «7-20-25», - сказал М.Ашимбаев.

Говорил аким области и о строительстве школ в Петропавловске на 600 и 900 мест. Ввод их в эксплуатацию позволит ликвидировать трехсменное обучение. До сих пор три школы работают в три смены. В Петропавловске за счет бюджетных средств последнюю школу построили в 2011 году.

Проблему с нехваткой мест в общежитиях для студентов намерены решить за счет строительства пяти общежитий.

«По некоторым показателям госпрограммы «Денсаулык» не выполняются индикаторы. По поручению Главы государства в Петропавловске будет построена новая современная больница. Взят канадский проект. До 1 ноября уже должны пройти экспертизу и в следующем году начать строительство. Наши люди не должны уезжать из региона в поисках медицинского обслуживания», - сказал К.Аксакалов.