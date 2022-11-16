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    Больницу-долгострой обещают завершить в Петропавловске

    16 Ноября 2022, 16:59

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Многопрофильную областную больницу в Петропавловске, строительство которой приостановили весной, все-таки обещают возвести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима области Сатжан Аблалиев во время онлайн-тура по инвестпроектам в сфере строительства сообщил, что строительство многопрофильной больницы завершат. Однако сроков не указал.

    «В рамках реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), за счет республиканского бюджета в Петропавловске будет продолжено строительство многопрофильной больницы. Идет корректировка договора ГЧП», - проинформировал Сатжан Аблалиев.

    В городе сейчас строят поликлинику на 250 посещений в микрорайонах «Жас оркен» и «Береке». Последнюю должны были сдать еще в 2020-м году. Новая дата ввода в эксплуатацию – второй квартал 2023-го.

    «В следующем году начнется строительство поликлиники на 250 посещений в селе Кишкенеколь Уалихановского района. В селе Лобаново Айыртауского района проектируется врачебная амбулатория на 30 посещений в смену. Аналогично имеются готовые проекты по четырем врачебным амбулаториям, двум фельдшерско-акушерским и одному медицинскому пункту, строительство которых планируется в 2023-м году», - добавил Сатжан Аблалиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Строительство Здравоохранение долгострои Петропавловск
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