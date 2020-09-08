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    Боксёр Жусупов получил ректорский грант в карагандинском университете

    8 Сентября 2020, 18:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский боксёр Абылайхан Жусупов получил ректорский грант на обучение в университете имени Е. А. Букетова. Он будет учиться на факультете физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Олимпийский чемпион Серик Сапиев, руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Темирхан Абылаев и Абылайхан Жусупов в прошедшие выходные встретились с доктором юридических наук, профессором Нурланом Дулатбековым, который совсем недавно возглавил КУ имени Е. А. Букетова, чтобы не только поблагодарить за грант, выделенный молодому спортсмену, но и обсудить вопросы развития студенческой физической культуры. У нового ректора университета большие планы в этом важном направлении, которыми он поделился с гостями. Это ремонт имеющихся сооружений, реконструкция футбольного поля, установка нескольких спортивных площадок street workout.

    «Получился очень конструктивный и позитивный диалог. Безусловно, мы продолжим тесное сотрудничество с университетом. Благодарим ректора вуза Нурлана Дулатбекова за поддержку наших ведущих спортсменов. И, конечно, желаем успехов Абылайхану, который теперь будет учиться на факультете физической культуры КУ им. Е. А. Букетова», - отметил Темирхан Абылаев.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Спорт
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