Боксер ЦСКА стала победительницей международного турнира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся XXXV международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК.

Около 200 участников из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таиланда, Узбекистана встретились на ринге в Карагандинском центре бокса Серика Сапиева. По итогам соревнований золотую медаль в категории до 57 килограмм завоевала спортсменка ЦСКА Сания Султанкызы.



Следует отметить, что Сания Султанкызы является многократной чемпионкой Казахстана и победительницей ряда престижных международных турниров.