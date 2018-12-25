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Боксер ЦСКА стала победительницей международного турнира

25 Декабря 2018 10:28 102
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Боксер ЦСКА стала победительницей международного турнира

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялся XXXV международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК. 

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Около 200 участников из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, Таиланда, Узбекистана встретились на ринге в Карагандинском центре бокса Серика Сапиева. По итогам соревнований золотую медаль в категории до 57 килограмм завоевала спортсменка ЦСКА Сания Султанкызы.
Боксер ЦСКА стала победительницей международного турнира 

Следует отметить, что Сания Султанкызы является многократной чемпионкой Казахстана и победительницей ряда престижных международных турниров.

 

 

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Ключевые слова: Армия, Карагандинская область, Спорт,
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