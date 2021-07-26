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    Боксер Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио

    26 Июля 2021, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по боксу Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В первом бою казахстанец встретился с пуэрториканцем Янкиелем Риверой. Стартовый раунд остался за нашим боксером, однако явного преимущества не было - 3:2.

    Во второй трехминутке инициативу перехватил соперник. Поединок стал очень близким. Тем не менее, усилий Риверы не хватило для общего успеха - раунд за Сакеном.

    В третьем раунде Янкиель уступил С. Бибосынову. В итоге победа единогласно досталась нашему спортсмену со счетом 4:1.

    Таким образом, из девяти представляющих Казахстан боксеров, победу одержали трое: Серик Темиржанов (до 57 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Сакен Бибосынов (52 кг).

    С расписанием соревнований по боксу с участием казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Токио можно ознакомиться здесь.

    XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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