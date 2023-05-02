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    Боксер Сагындык Тогамбай нокаутом победил на чемпионате мира в Ташкенте

    2 Мая 2023, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай досрочно победил своего соперника на чемпионате мира-2023 по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В Ташкенте продолжается чемпионат мира-2023 по боксу, участие в котором также принимают представители сборной Казахстана.

    В бою в весовой категории до 86 килограммов казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, который является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи и финалистом молодежного чемпионата мира, встретился на ринге с Натаном Нланду Мбели из Конго. Во втором раунде Сагындык Тогамбай дважды отправил оппонента в нокдаун, а в третьем вынудил рефери остановить поединок. В итоге Сагындык Тогамбай досрочно вырвал победу у соперника.


    Напомним, сегодня в вечерней сессии, которая начнется в 19:00, от Казахстана также выступит Санатали Тольтаев (63,5 кг) - в первом бою на ринге Б он сразится с боксером из Израиля Ахмадом Штиви.

    Накануне двое подопечных Мырзагали Айтжанова успешно стартовали на ЧМ-2023: выход в следующий круг оформили Талгат Сырымбетов (60 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Бокс Боевые искусства
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