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    Боксер Махмуд Сабырхан вышел в финал турнира Elorda Cup в Астане

    1 Июля 2023, 15:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полуфинале международного турнира по боксу «Elorda Cup» в Астане в весовой категории до 57 килограммов боксер Махмуд Сабырхан победил Серика Темиржанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Чемпион мира-2023 Махмуд Сабырхан, которого также называют «Казахским Ломаченко», встретился на ринге с серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022 Сериком Темиржановым. Итогом поединка, прошедшего в высоком темпе с большим количеством разменов, стала победа Махмуда Сабырхана со счетом 4:1.

    Ранее путевку в финал столичного турнира оформил другой лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов (51 кг).

    Финальные бои «Кубка Елорда» состоятся 2 июля.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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