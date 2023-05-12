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    Боксер Махмуд Сабырхан пробился в финал ЧМ-2023

    12 Мая 2023, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 54 килограммов, провел свой полуфинальный бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данной стадии призер ЧА-2022 среди взрослых и победитель азиатского первенства 2023 года среди спортсменов до 22 лет Сабырхан вышел на ринг против кубинца Йосвани Вейтии, который в прошлом брал полный комплект наград чемпионатов мира, а также неоднократно становился чемпионом и призером региональных первенств и Панамериканских игр. Итогом поединка стала победа Махмуда Сабырхана единогласным судейским решением. Таким образом, он выступит в финале, тогда как Вейтия завершил ЧМ-2023 с «бронзой».

    Автор:

    Артем Волков

    Спорт Узбекистан Бокс
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