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    Боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль Олимпийских игр в Токио

    1 Августа 2021, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боксер Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В 1/4 финала категории свыше 91 килограмма наш капитан команды Казахстана встретился с россиянином Иваном Верясовым.

    Первую атаку провел соперник. Кункабаев в свою очередь работал изначально на дистанции, выбрасывая джеб. Затем подключил серию в корпус и в голову.

    Камшыбек контролировал встречу. Это вылилось в преимущество, которое удерживал казахстанец. Не все удавалось Верясову. Кункабаев уверенно реализовывал тактику, обстреливал соперника.

    В итоге судьи вынесли решение в пользу казахстанца - Камшыбек проходит дальше. В полуфинале он встретится с Ричардом Торресом (США).

    Добавим, что Кункабаев гарантировал себе медаль ОИ-2020. Как минимум, он возьмет «бронзу» в случае поражения в полуфинале. Пожелаем капитану удачи в следующем круге.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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