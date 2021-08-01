Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Боксер Камшыбек Кункабаев: Буду готовиться к полуфиналу

    1 Августа 2021, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал Олимпийских игр. В следующем круге он сразится с американцем Ричардом Торресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    «В первом раунде все прошло ровно. Со второго раунда начались ошибки. Есть такое понятие, как «грязный бокс», и я как-то влился в него. Но всё же, главное результат. Надо постараться не повторять сегодняшние ошибки в следующий раз.

    Я старался сделать всё, что в моих силах. Но тактически, надо признать, ошибался.

    Следующего соперника знаю со стороны, но мы не встречались на ринге. Буду готовиться, прислушаюсь к советам тренеров», - сказал боксер.

    Отметим, что в 1/4 финала он победил россиянина Ивана Верясова.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии