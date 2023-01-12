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    Боксер из Казахстана вошел в топ-пять рейтинга WBC

    12 Января 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом весе обладатель пояса WBC International Жан Кособуцкий остался на восьмом месте, а Иван Дычко сместился с 32-й строчки на 33-ю.

    В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев также потерял одну позицию и стал 32-м.

    Во втором среднем весе чемпион WBC Silver Али Ахмедов сохранил пятую строчку.

    Средневес Мейирим Нурсултанов по-прежнему располагается на пятой позиции.

    В полусредней категории Данияр Елеусинов откатился с 19-го на 20-е место, а «молодежный» чемпион мира WBC Талгат Шайкен сохранил за собой 30-ю строку.

    Сергей Липинец, выступающий в первом полусреднем весе и владеющий «серебряным» титулом, поднялся с девятого места и стал пятым. В этом же дивизионе Батыр Джукембаев вернулся в рейтинг под 30-м номером.

    Фото: Sports.kz
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