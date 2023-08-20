Боксер из Казахстана проиграл непобежденному сопернику в США

САН-БЕРНАРДИНО. КАЗИНФОРМ - В Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) состоялся вечер бокса, в рамках которого свой очередной поединок провел казахстанский полулегковес Айдын Ельжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ему противостоял не знающий поражений американец Альберт Гонсалес, тренером которого является известный наставник Роберт Гарсия. Бой прошел всю шестираундовую дистанцию и завершился победой Гонсалеса единогласным решением судей — 60-54, 60-54, 59-55.

Для Альберта Гонсалеса эта победа пятой в карьере при нуле в графе поражений (две победы было одержано нокаутами). Ельжанов проиграл свой второй поединок в профи, также в его послужном списке - шесть побед (четыре из них — досрочные) и одна ничья.