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    Боксер из Казахстана поднялся в рейтинге IBF после победы нокаутом

    16 Мая 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на пятой строчке. Топ-3 составляют Уильям Скалл (Куба), Владимир Шишкин (Россия) и Эдгар Берланга (США). Абсолютный чемпион мира в этом дивизионе — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

    Мейирим Нурсултанов поднялся с седьмого на шестое место в табели о рангах средней категории. Напомним, что в прошлом месяце Мейирим победил нокаутом в Южной Корее японца Кадзуто Такесако, который после их боя опустился на две позиции и стал 15-м. Чемпионский титул в этом весе вакантен, а первую позицию в рейтинге занимает бразильский боксер Эскива Фалькао. Второе место также не занято, а третье место принадлежит Винченцо Гуальтьери из Германии.

    Султан Заурбек остался 14-м в рейтинге второго полулегкого веса. Чемпионом мира IBF является британец Джо Кордина, первые две позиции вакантны, третий — представитель Таджикистана Шавкат Рахимов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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