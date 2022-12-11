Боксер из Казахстана нокаутировал дебютанта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Алихан Туленбаев (2-0, 1 КО) провел третий бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Алматы, где сразился со своим соотечественником Нуртлеу Сериком, для которого это был дебютный поединок в профессионалах. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в первом: сначала Туленбаев отправил своего оппонента в тяжелый нокдаун, а затем уронил его - на этот раз рефери не стал отсчитывать нокдаун и сразу зафиксировал победу Туленбаева техническим нокаутом.

Таким образом, Алихан Туленбаев выиграл третий бой в профессиональной карьере, а Нуртлеу Серик начал выступление в профи с поражения.

Как сообщалось, Шынарбек Батинулы яркой победой нокаутом дебютировал на профи-ринге, а другой казахстанский нокаутер Адлан Сельмурзаев заставил соперника сдаться.

Фото: Sports.kz