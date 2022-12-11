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    Боксер из Казахстана нокаутировал дебютанта

    11 Декабря 2022, 19:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Алихан Туленбаев (2-0, 1 КО) провел третий бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Алматы, где сразился со своим соотечественником Нуртлеу Сериком, для которого это был дебютный поединок в профессионалах. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже в первом: сначала Туленбаев отправил своего оппонента в тяжелый нокдаун, а затем уронил его - на этот раз рефери не стал отсчитывать нокдаун и сразу зафиксировал победу Туленбаева техническим нокаутом.

    Таким образом, Алихан Туленбаев выиграл третий бой в профессиональной карьере, а Нуртлеу Серик начал выступление в профи с поражения.

    Как сообщалось, Шынарбек Батинулы яркой победой нокаутом дебютировал на профи-ринге, а другой казахстанский нокаутер Адлан Сельмурзаев заставил соперника сдаться.

    Фото: Sports.kz
    Алматы Спорт Бокс
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