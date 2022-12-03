Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Боксер Хайме Мунгия отказался от обязательного титульного боя с Жанибеком Алимханулы

    3 Декабря 2022, 05:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный советник Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливейри подтвердил, что мексиканский боксер Хайме Мунгия отказался от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Команда Хайме Мунгии сообщила WBO о своем решении двигаться в другом направлении. Решение принято через несколько дней после того, как санкционирующий орган назначил обеим сторонам 15-дневный период переговоров для выработки условий.

    «Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия (через сопромоутеров Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions) отказался продолжать свой обязательный титульный бой с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили представителей Жанибека Алимханулы об их решении», — цитирует Густаво Оливейри BoxingScene.com.

    Теперь Хайме Мунгия больше не будет сохранять свой статус обязательного претендента по линии WBO, но он остается обладателем титула WBO Inter-Continental, а Жанибек Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO.

    13 ноября казахстанец провел первую защиту своего титула, победив в Лас-Вегасе единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Перед этим WBO приняла решение, что в случае победы Жанибек Алимханулы должен будет провести обязательную защиту титула в бою с Хайме Мунгией. Позже чемпионский комитет WBO обязал стороны начать переговоры о бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Им предоставляли 15 дней для достижения соглашения.

    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс Боевые искусства Жанибек Алимханулы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира
    Стало известно о переговорах Головкина со следующим соперником
    Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы
    Пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана
    2 16 многоэтажек и более 40 частных домов остались без тепла в Петропавловске
    3 Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
    4 Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области
    5 Пожар произошел в столичном жилом комплексе «Barys City»
    Новости партнеров