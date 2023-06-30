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    Боксер Ермахан Жакпеков  сенсационно победил чемпиона мира

    30 Июня 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков сотворил сенсацию на международном турнире «Кубок Елорда» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке в весовой категории до 71 килограмма Жакпеков встретился с японцем Севоном Окадзавой и победил его решением большинства голосов судей — 3:0.

    Севон Окадзава является чемпионом мира 2021 года, а также вице-чемпионом Азии 2019 года.

    Что касается Ермахана Жакпекова, то он становился чемпионом Азии среди молодежи.

    Если говорить о его выступлении на «Кубке Елорда», то в своем первом бою на турнире он победил представителя Таджикистана Довуда Махамова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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