Боксер Ермахан Жакпеков сенсационно победил чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Ермахан Жакпеков сотворил сенсацию на международном турнире «Кубок Елорда» в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке в весовой категории до 71 килограмма Жакпеков встретился с японцем Севоном Окадзавой и победил его решением большинства голосов судей — 3:0.

Севон Окадзава является чемпионом мира 2021 года, а также вице-чемпионом Азии 2019 года.

Что касается Ермахана Жакпекова, то он становился чемпионом Азии среди молодежи.

Если говорить о его выступлении на «Кубке Елорда», то в своем первом бою на турнире он победил представителя Таджикистана Довуда Махамова.