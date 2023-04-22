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    Боксер Даулет Даукенов выиграл бой за титул WBC

    22 Апреля 2023, 01:45

    ОЛОМОУЦ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даулет Даукенов (11-2, 5 КО) выступил на вечере бокса в Оломоуце (Чехия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Даукенов провел поединок с никарагуанцем Робином Саморой (19-19, 9 КО). Бой прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, а на кону стоял второстепенный пояс WBC — по версии Боксерского бюро СНГ, славянских и балтийских стран. Этот бой закончился победой боксера из Казахстана решением судей.

    Таким образом, Даулет Даукенов одержал двенадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный пояс WBC, а Робин Самора потерпел уже двадцатое поражение на профи-ринге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс Чехия
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