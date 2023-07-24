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    Боксер Бейбут Шуменов объявлен в розыск

    24 Июля 2023, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о розыске боксера появилась на официальной странице Портала органов правовой статистики и специальных учетов. Бейбут Шуменов находится в розыске вот уже два дня. Розыскное дело зарегистрировано от 22 июля текущего года. Орган, ведущий розыск – управление полиции района Есиль департамента полиции Астаны.

    Ранее в социальных сетях и ряде казахстанских СМИ сообщалось, что на фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель, как выяснилось позже им оказался казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, набросился с кулаками на другого, у которого на руках был маленький ребенок.

    Позже в МВД заявили, что боксер будет наказан.

    В июне 2019 года Бейбут Шуменов официально лишен титула чемпиона мира.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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