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    Боксер Айдос Ербосынулы вернулся в Казахстан после комы

    5 Декабря 2022, 21:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер во втором среднем весе Айдос Ербосынулы вернулся на родину после поражения от чемпиона мира по версии WBA Regular Давида Морреля-младшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В ноябре Айдос Ербосынулы выступил против кубинца в Миннеаполисе (США, Миннесота) и Давид Моррель победил в 12 раунде. После боя Айдоса Ербосынулы доставили в одну из местных больниц, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Боксера ввели в искусственную кому, ему сделали операцию. Несколько недель он находился под наблюдением врачей.

    Айдос Ербосынулы опубликовал в Instagram несколько фотоснимков и видеороликов, где его встречали в аэропорту друзья и родственники. До этого он выражал благодарность болельщикам за поддержку и сообщил, что в будущем намерен вернуться на ринг.


    Ранее сообщалось, что пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы.

    Фото: instagram.com/yerbossynuly_aidos
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