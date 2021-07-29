Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов поделился впечатлениями после боя на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не первый год занимаюсь боксом, не в первый раз переживаю такое, поэтому психологически был готов. Я могу сказать, что был в форме, тщательно подготовился. Думаю, что выполнил и свои замыслы, и требования тренера. Для нас были созданы все условия, мы были в Токио за неделю до начала соревнований. Сам я еще не смотрел свой бой, его нужно посмотреть хладнокровно, проанализировать. Тогда я смогу сказать, какую оплошность я допустил», – сказал А. Жусупов, отвечая на вопросы журналистов.

Боксер также сообщил, что после небольшого отдыха он пересмотрит свои планы в профессиональном спорте.

«Не каждому удается участвовать в Олимпиаде, это само по себе счастье. После каждой мы благодарим судьбу. Для меня каждое соревнование становится уроком, Олимпиада в Токио также стала очередным уроком. Молодым спортсменам, мечтающим участвовать в Олимпиаде, скажу, что нужно много работать», – сказал спортсмен.

Напомним, Абылайхан Жусупов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, проиграл американцу Джонсону Деланте в 1/8 финала со счетом 1:4.