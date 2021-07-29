Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Боксер Абылайхан Жусупов - о своем поражении в Токио: Это нужно хладнокровно проанализировать

    29 Июля 2021, 23:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов поделился впечатлениями после боя на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я не первый год занимаюсь боксом, не в первый раз переживаю такое, поэтому психологически был готов. Я могу сказать, что был в форме, тщательно подготовился. Думаю, что выполнил и свои замыслы, и требования тренера. Для нас были созданы все условия, мы были в Токио за неделю до начала соревнований. Сам я еще не смотрел свой бой, его нужно посмотреть хладнокровно, проанализировать. Тогда я смогу сказать, какую оплошность я допустил», – сказал А. Жусупов, отвечая на вопросы журналистов.

    Боксер также сообщил, что после небольшого отдыха он пересмотрит свои планы в профессиональном спорте.

    «Не каждому удается участвовать в Олимпиаде, это само по себе счастье. После каждой мы благодарим судьбу. Для меня каждое соревнование становится уроком, Олимпиада в Токио также стала очередным уроком. Молодым спортсменам, мечтающим участвовать в Олимпиаде, скажу, что нужно много работать», – сказал спортсмен.

    Напомним, Абылайхан Жусупов, выступавший в весовой категории до 69 килограммов, проиграл американцу Джонсону Деланте в 1/8 финала со счетом 1:4.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии