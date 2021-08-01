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    Боксер Абильхан Аманкул уступил в 1/4 финала Олимпийских игр

    1 Августа 2021, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул не смог выйти в финал соревнований в весовой категории до 75 килограммов на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В этом круге он встретился с Эбертом Соузой (Бразилия). Первый раунд остался за соперником. Соуза хорошо выстроил защиту, не давай Абильхану донести удары в цель. В основном все выстрелы были в блок.

    Вторую трехминутку выиграл казахстанец. Аманкул провел хорошие атаки, которые были эффективными. В итоге решающим стал третий раунд.

    В его начале оппонент провел первым результативную атаку. Сам бой проходил в основном на ближней дистанции. Боксеры обменялись ударами. И на вскидку было сложно определить победителя. Судьи же вынесли в итоге раздельное решение в пользу бразильца.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Бокс
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