Боксер Абильхан Аманкул уступил в 1/4 финала Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул не смог выйти в финал соревнований в весовой категории до 75 килограммов на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В этом круге он встретился с Эбертом Соузой (Бразилия). Первый раунд остался за соперником. Соуза хорошо выстроил защиту, не давай Абильхану донести удары в цель. В основном все выстрелы были в блок.

Вторую трехминутку выиграл казахстанец. Аманкул провел хорошие атаки, которые были эффективными. В итоге решающим стал третий раунд.

В его начале оппонент провел первым результативную атаку. Сам бой проходил в основном на ближней дистанции. Боксеры обменялись ударами. И на вскидку было сложно определить победителя. Судьи же вынесли в итоге раздельное решение в пользу бразильца.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай