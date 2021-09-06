Бокс: назначены новые главные тренеры сборных Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В национальных сборных Казахстана по боксу новые официальные назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В связи с результатами и, особенно, в поиске новых методов, нового подхода к подготовке боксёров, по предложению Казахстанской федерации бокса Комитету физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК утвердили новых главных тренеров мужской и женской НСК.

Мужскую национальную команду Казахстана возглавил Кайрат Сатжанов. Он сменил на этом посту Галымбека Кенжебаева, который был у руля сборной с 2018 года. За это время, наши боксеры завоевали 6 медалей (1/1/4) на чемпионате мира-2019, взяли полный комплект Олимпийских лицензий на Азиатском отборочном турнире-2020, 5 «серебра» и 1 «бронзу» на чемпионате Азии-2021. Последними большими соревнованиями под руководством Кенжебаева были Олимпийские игры в Токио-2020. В столице Японии мастера кожаной перчатки завоевали 2 бронзовые награды.

Тренерский стаж Кайрата Сатжанова насчитывает 31 год. С 2011 года по 2019 гг. он работал старшим тренером юниорской сборной Казахстана. За это время юные боксеры под предводительством Сатжанова дважды выигрывали медальный зачет Международных игр «Дети Азии» (2012 г. — 4/4/2, 2016 г. — 4/4/3), дважды входили в тройку сильнейших на чемпионатах мира (2013 г. — 2/1/5, 2015 г. — 1/1/3), также, дважды побеждали на чемпионатах Азии (2013 г. — 8/2/1, 2017 г. — 8/2/2).

В 2019 году Кайрата Турсункановича назначили старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года его подопечные дважды выигрывали командный зачет на чемпионатах Азии (2019 г. — 6/1/2, 2021 г. — 8/2/2) и заняли второе место на чемпионате мира (2021 г. — 2/2/1).

Еще одним важным назначением стало имя нового главного тренера женской сборной Казахстана по боксу. На место ушедшего по собственному желанию Ерика Алгабека был утвержден Шамиль Сафиуллин. Алгабек пробыл на должности наставника команды 2 года. За это время, наша команда на чемпионате мира-2019 завоевала 2 бронзовые медали, 1 Олимпийскую лицензию на Азиатском отборочном турнире-2020 и выиграла командный зачет чемпионата Азии-2021 (8/1/1).

Тренерский стаж Шамиля Сафиуллина насчитывает 25 лет. За это время он успел поработать как в Казахстане, так и за рубежом. Подготовил призеров чемпионатов мира, чемпионок Азии и многократных победительниц ЧРК. С 2018 года Шамиль Абдулбариевич трудился на должности старшего тренера национальной женской сборной Казахстана по боксу.