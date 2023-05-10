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    Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире

    10 Мая 2023, 07:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 10 мая, семь казахстанцев выступят в 1/4 финала чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 15:00 по астанинскому времени начнется дневная сессия. В ней сборная Казахстана будет представлена тремя боксерами: Серик Темиржанов (57 кг) проведет бой с представителем Кубы Сайделем Ортой (3-я пара, ринг А), Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с французом Маканом Траоре (8-я пара, ринга А), Нурбек Оралбай (80 кг) померится силами с иорданским боксером Хуссейном Эйшаишем Ишайшем (10-я пара, ринг Б).

    В 19:00 начнется вечерняя сессия, в которой Казахстан представят четыре спортсмена: Санжар Ташкенбай (48 кг) будет биться с японцем Кадзумой Аратаке (1-я пара, ринг Б), Махмуд Сабырхан (54 кг) проверит ганца Мохаммеда Амаду (3-я пара, ринг А), Дулат Бекбауов (67 кг) сразится с мексиканским боксером Мигелем Анхелем Мартинесом (8-я пара, ринг А), а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) зарубится со своим главным конкурентом — узбекистанцем Баходиром Джалоловым (14-я пара, ринг Б).

    Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс
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