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Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Мая 2023, 07:34
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среду, 10 мая, семь казахстанцев выступят в 1/4 финала чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 15:00 по астанинскому времени начнется дневная сессия. В ней сборная Казахстана будет представлена тремя боксерами: Серик Темиржанов (57 кг) проведет бой с представителем Кубы Сайделем Ортой (3-я пара, ринг А), Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с французом Маканом Траоре (8-я пара, ринга А), Нурбек Оралбай (80 кг) померится силами с иорданским боксером Хуссейном Эйшаишем Ишайшем (10-я пара, ринг Б).

В 19:00 начнется вечерняя сессия, в которой Казахстан представят четыре спортсмена: Санжар Ташкенбай (48 кг) будет биться с японцем Кадзумой Аратаке (1-я пара, ринг Б), Махмуд Сабырхан (54 кг) проверит ганца Мохаммеда Амаду (3-я пара, ринг А), Дулат Бекбауов (67 кг) сразится с мексиканским боксером Мигелем Анхелем Мартинесом (8-я пара, ринг А), а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) зарубится со своим главным конкурентом — узбекистанцем Баходиром Джалоловым (14-я пара, ринг Б).

Прямая трансляция боев будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.


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