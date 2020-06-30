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    Бои Головкина с «Канело» вошли в рейтинг лучших противостояний в истории спорта

    30 Июня 2020, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Gambling.com включил бои Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в список 101 лучших противостояний в истории спорта, пишет Sports.kz.

    Соперничество казахстанца с мексиканским боксером заняло 91 место рейтинга.

    «Схватка двух лучших средневесов Головкина и Альвареса рекламировалась долгое время и, наконец, получила зеленый свет в сентябре 2017 года.

    Непобедимый в то время GGG имел идеальный рекорд 37-0-0 с 33 нокаутами. «Канело», с другой стороны, все еще был восходящей звездой в спорте, несмотря на то, что потерпел поражение от Флойда Мэйвезера.

    Противоречие окутало первый бой, который закончился ничьей, несмотря на то, что Головкин опередил своего мексиканского противника в 10 раундах из 12 и стал для многих достойным победителем.

    Год спустя и после одного неудачного теста «Канело» на допинг матч-реванш состоялся, где Головкин потерпел первое поражение, в то время как «Канело» укрепил свои позиции», — говорится в заметке.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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