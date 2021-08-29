Богослужения в память погибших при взрывах в Жамбылской области прошли в мечетях и церквях Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с трагедией в Байзакском районе Жамбылской области. Сегодня во всех мечетях столицы была прочитана молитва Корана в память о погибших. В православных церквях также прошли поминальные богослужения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«В связи с трагедией в Жамбылской области во всех мечетях была прочитана молитва Коран хатым. Мы желаем всем, кто погиб при взрыве, молиться, чтобы Аллах принял их во благо. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Желаем, чтобы в стране было спокойно, чтобы такие чрезвычайные ситуации не повторялись. В это непростое время мы демонстрируем единство, несмотря на разные вероисповедания, национальности. В этом ценность нашей страны» - добавил наиб имам мечети «Нур Астана» Нурлан Каирбеков.





В честь Дня общенационального траура во всех мечетях нашей страны одновременно была прочитана дуа Хатм Коран и освящен дух погибших.

Также во всех православных церквях в Нур-Султане были совершены богослужения в память о погибших при взрыве и зачитаны молитвы. Собравшиеся в храме Александра Невского в столице пожелали терпения близким погибших военнослужащих и спасателей Жамбылской области.











