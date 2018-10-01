Богаты те страны, где есть согласие - мажилисмен Шаймардан Нурумов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК и глава центра Шаймардан Нурумов обсудил Послание Президента и рассказал, какие задачи стоят перед этнокультурными центрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рад, что присутствовал на заседании, поэтому без преувеличения считаю себя счастливым человеком. Это историческое событие, так как впервые слушания проводились в новом формате. Это была беседа, где обсуждались конкретные насущные вопросы с Правительством, министрами и исполнительной властью. Все темы, которые были озвучены Главой государства, касались улучшения благосостояния и качества жизни каждого казахстанца. Были затронуты такие важные сферы, как экономика, образование, медицина, промышленность, развитие технологий и многие другие важные вопросы жизнедеятельности человека. К примеру, у нас большими темпами строятся автобаны. Это один из ключевых факторов развития инфраструктуры государства, а значит и для улучшения жизни человека. Дороги строятся очень качественно. В 2019 году планируется протянуть еще 4,5 километра дорожного полотна», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Шаймардан Нурумов.



Депутат также отметил роль этнокультурных центров в государстве.



«Президент сказал, что богатые страны те, где присутствует согласие. Здесь роль членов Ассамблеи народов Казахстана и этнокультурных центров очень важна. И мы будем делать все возможное, чтобы реализовать задачи, поставленные Президентом перед нами», - заключил Ш. Нурумов.



Напомним, Нурсултан Назарбаев выступил 5 октября с новым Посланием народу Казахстана.