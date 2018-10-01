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Богаты те страны, где есть согласие - мажилисмен Шаймардан Нурумов

6 Октября 2018 14:47 83
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Богаты те страны, где есть согласие - мажилисмен Шаймардан Нурумов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана депутат Мажилиса Парламента РК и глава центра Шаймардан Нурумов обсудил Послание Президента и рассказал, какие задачи стоят перед этнокультурными центрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я очень рад, что присутствовал на заседании, поэтому без преувеличения считаю себя счастливым человеком. Это историческое событие, так как впервые слушания проводились в новом формате. Это была беседа, где обсуждались конкретные насущные вопросы с Правительством, министрами и исполнительной властью. Все темы, которые были озвучены Главой государства, касались улучшения благосостояния и качества жизни каждого казахстанца. Были затронуты такие важные сферы, как экономика, образование, медицина, промышленность, развитие технологий и многие другие важные вопросы жизнедеятельности человека. К примеру, у нас большими темпами строятся автобаны. Это один из ключевых факторов развития инфраструктуры государства, а значит и для улучшения жизни человека. Дороги строятся очень качественно. В 2019 году планируется протянуть еще 4,5 километра дорожного полотна», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Шаймардан Нурумов.

Депутат также отметил роль этнокультурных центров в государстве.

«Президент сказал, что богатые страны те, где присутствует согласие. Здесь роль членов Ассамблеи народов Казахстана и этнокультурных центров очень важна. И мы будем делать все возможное, чтобы реализовать задачи, поставленные Президентом перед нами», - заключил Ш. Нурумов.

Напомним, Нурсултан Назарбаев выступил 5 октября с новым Посланием народу Казахстана.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Алматы,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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