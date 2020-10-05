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    Боевые действия в зоне карабахского конфликта не утихают

    5 Октября 2020, 19:47

    ЕРЕВАН. БАКУ. КАЗИНФОРМ – Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью. Об этом со ссылкой на Единый информационный центр при правительстве Армении сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Ереване.

    Ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной. Боевые действия разной степени интенсивности продолжаются.

    «В целом на линии фронта ночью было относительно спокойно, в некоторых направлениях продолжались бои. С утра ситуация обострилась», - заявил в ходе брифинга для СМИ в Едином информационном центре при правительстве Армении представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

    На этом фоне Министерство обороны Армении заявило об обстреле г.Степанакерт.

    «В данный момент с большой интенсивностью наносятся ракетные удары по Степанакерту», - говорится в сообщении пресс-секретаря МО Армении Шушан Степанян.

    Напомним, 27 сентября обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта. По данным оборонных ведомств Азербайджана и Армении в зоне конфликта применяется артиллерия, бронетехника, БПЛА, стрелковое оружие.

    МИД Азербайджана отмечает в свою очередь, что в рамках новой провокации армянские вооруженные силы умышленно берут под прицел гражданское население и инфраструктуру Азербайджана.

    Как отмечают в ведомстве, в результате целенаправленных обстрелов со стороны Армении до сегодняшнего дня убиты 24, ранен 121 мирный житель, разрушено более 300 жилых домов и гражданских объектов Азербайджана.

    Умышленный ракетный обстрел с территории Армении второго по величине Азербайджана – Гянджи, промышленного города Мингячевир, густонаселенных пунктов в Хызынском и Абшеронском районах АР – это провокация с целью расширения зоны военных операций и вовлечения в конфликт третьих сторон.

    Бекбау Тайманов, Баку

    Азамат Альмаганбетов, Ереван

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Происшествия Азербайджан Армения
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