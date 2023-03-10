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    Боевую пулю нашли на борту самолета Korean Air: пассажиров эвакуировали

    10 Марта 2023, 11:37

    ИНЧХОН. КАЗИНФОРМ - На борту самолета авиакомпании Korean Air, который должен был вылететь в Манилу (Филиппины) из международного аэропорта Инчхон в пятницу, была обнаружена боевая пуля, в связи с чем более 200 пассажиров были эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YONHAP.

    Как сообщила служба полиции аэропорта, информация о найденной под пассажирским сиденьем пуле была получена в 8:05 утра.

    Самолет должен был вылететь в 7:45 утра, но вернулся в терминал прямо перед взлетом после того, как была обнаружена пуля.

    Всего на борту самолета находилось 230 человек — 218 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они были эвакуированы.

    В полиции заявили, что антитеррористическое подразделение полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскивают салон самолета.

    Полиция намерена выяснить, каким образом боевая пуля попала в самолет.

    Между тем в Южной Корее запрещено владеть огнестрельным оружием, за исключением лицензированного спортивного и охотничьего оружия, которое должно храниться в полицейских участках.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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