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    Боевую подготовку показали будущие танкисты Казахстана

    29 Апреля 2021, 20:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова выполнили стрельбы из танка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу института.

    «Наши курсанты показали свои умения в корректировке огня, в ведении разведки целей. Результаты штатной стрельбы показывают, что курсанты обучены действовать при вооружении, работать по различным вариантам мишенной обстановки. Стрельбы стали своеобразным психологическим экзаменом на зрелость», – прокомментировал начальник кафедры огневой подготовки Военного института Сухопутных войск полковник Малик Ногайбеков.

    Для будущих танкистов подобные боевые стрельбы – самая лучшая практика. После тренажеров и лекций именно на практике они демонстрируют свои умения и навыки, а также общий уровень готовности накануне экзаменов.

    «Стрельба штатным артиллерийским выстрелом – это знаковое мероприятие для нас, потому что по результатам таких занятий преподаватели могут объективно судить о нашей боевой выучке», – поделился курсант выпускного курса Айбын Саттарханов.

    Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки и составной частью полевой выучки курсантов. Она направлена на обучение ведению прицельной стрельбы из танкового вооружения на различные дальности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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