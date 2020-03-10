Боевое знамя 74-й морской стрелковой бригады прибыло в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На перроне железнодорожного вокзала Мангистау торжественно встретили копию боевого Знамени Победы 74-й отдельной морской стрелковой бригады. Историческая реликвия была передана актаусцам в рамках республиканской военно-патриотической эстафеты «75 дней до Победы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие Актауского гарнизона, воспитанники военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» и руководство города. По прибытию поезда из столицы страны, копию боевого знамени вручили в руки начальнику гарнизона полковнику Мурату Арапбаеву.

«Сегодня мы встретили боевое знамя 74-й отдельной морской стрелковой бригады, которую доверили нам как единственную бригаду морской пехоты в нашей стране. Боевой путь 74-й отдельной морской стрелковой бригады был очень славным и значимым в Победе над нацизмом. Патриоты нашей Родины обязаны сохранить память о тех днях, донести до внуков память о труде наших отцов и дедов, о подвигах, которые совершались во время войны», - сказал начальник гарнизона.

Знаменитая бригада была сформирована в октябре 1941 года в Актобе. Основу этого подразделения составили выпускники Кронштадтского высшего военно-морского училища имени Фрунзе, эвакуированного в начале войны в Астрахани. Кроме того, сюда прибыли около 1000 моряков Каспийской флотилии, ряды которых пополнили еще 2000 добровольцев-казахстанцев. Уже в конце октября 1941 года 74-я отдельная морская бригада прибыла под Москву в район села Белый Раст. В боях под Москвой бригада была включена в состав войск Московской зоны обороны. На обелиске на Волоколамском шоссе близ Москвы в числе морских бригад, сражавшихся за Москву, указана и 74-я отдельная морская стрелковая бригада. В память о бессмертном подвиге воинов 74-й отдельной морской стрелковой бригады на здании средней школы № 14 Актобе установлена мемориальная доска.

Стоит отметить, что данные мероприятия проводятся в рамках республиканской патриотической акции «75 дней до Победы», который был инициирован руководителем оборонного ведомства РК.



