Боевое знамя 314-й стрелковой дивизии привезли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область привезли дубликат боевого знамени 314-й стрелковой дивизии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Знамя передали на временное хранение областному историко-краеведческому музею до 15 марта.

«Это очень важный для нас момент. 314-я стрелковая дивизия формировалась в нашей области. Это самое крупное воинское соединение, сформированное в нашем регионе. Фактически 70% состава дивизии – североказахстанцы. Сформировали ее в июле-августе 1941 года. Наша дивизия участвовала в семи стратегических наступательных операциях по освобождению Ленинграда, Выборга, стран Восточной Европы. Сначала ее численность составляла 10 930 человек. Боевой путь закончили всего 930 человек», - рассказала сотрудник музея Вера Андреева.

В музее хранятся личные вещи, оружие солдат дивизии. Каждый год музей проводит акцию по пополнению фондов экспонатами. Их приносят родственники солдат 314-й стрелковой дивизии.

«Акция по передаче знамени проводится с целью военно-патриотического воспитания молодежи, дань памяти нашим землякам, которые служили в этой дивизии», - рассказал представитель департамента по делам обороны Жигер Касымов.

Боевое знамя 314-й стрелковой дивизии побывает во всех районах области и к 7 мая прибудет в Нур-Султан, где будет участвовать в военном параде, посвященном Дню Победы.



