Боевое слаживание подразделений РгК «Юг» проходит на военных полигонах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На военном полигоне, в сложных условиях, максимально приближенных к реальным, оттачивают боевое мастерство военнослужащие Регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны Республики Казахстан, в войсковых частях Таразского гарнизона после периода подготовки по специальности, в ходе которой военнослужащие отрабатывали индивидуальные боевые задачи, ведется подготовка по слаживанию подразделений.

Согласно программе боевой подготовки, в Вооруженных силах РК в зимний период обучения военнослужащие изучают и совершенствуют знания и навыки в индивидуальном порядке, отметили в ведомстве. Изучают принципа ведения боя в различных условиях, а также тактико-технические характеристики штатного вооружения и военной техники, строевую и огневую подготовку.





Только полностью изучив все вопросы подготовки по специальности, военнослужащие начинают боевое слаживание подразделений. Всё то, что изучалось в теории, они должны показать на практике.

После каждого этапа подготовки на учебных полигонах проводятся боевые стрельбы, в ходе которых демонстрируется качество полученных знаний и навыков.

На полигоне «Айша-биби» в Жамбылской области свои огневые задачи выполнили минометные подразделения регионального командования «Юг».





«Практические стрельбы состоялись в рамках очередного этапа боевой подготовки – боевого слаживания взводов. Для практической отработки поставленных задач на полигон «Айша-биби» прибыли артиллеристы трех гарнизонов - Таразского, Меркенского и Луговского. В духе здорового соперничества они соревновались между собой в выполнении специальных нормативов», - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова.

Перед минометными взводами стояла задача поразить неподвижные цели при стрельбе полупрямой наводкой.





«Полевой выход для артиллеристов является неотъемлемой частью боевой подготовки, - отмечает начальник штаба артиллерии 5-й механизированной бригады РгК «Юг» майор Феликс Ушаков. - То, что изучено миномётчиками в классах, теперь они на практике отрабатывают на полигоне. Зимний период не самый комфортный, в это время на полигоне холод, грязь, слякоть. Но только в таких условиях, максимально приближенных к реальным, артиллеристы смогут по-настоящему отработать свои задачи и усовершенствовать свои практические навыки».

Как пояснили в ведомстве, один минометный расчет представляет собою мощную единицу огневой поддержки. В состав минометного расчета входит опытный командир орудия, как правило, это сержант контрактной службы, грамотный наводчик и двое физически подготовленных бойцов, как правило, это солдаты срочной службы. Все они ловко управляются со своим орудием, оперативно выполняя четко выверенные действия.





Задачи артиллеристов усложняются, когда поставленную задачу одновременно должны выполнить сразу три минометных расчета – это и есть взвод.

«Командир минометного взвода распределяет задачи поорудийно, дает координаты целей, корректирует огонь в процессе стрельбы, – поясняет командир минометной батареи войсковой части 42062 капитан Айбек Дабаров. – К практическим тренировкам минометных взводов артиллеристы приступают, после того как военнослужащие доводят свои действия до автоматизма в составе одного минометного расчета. И самое лучшее место для практических тренировок – это, конечно же, полигон».

Следующим этапом боевой подготовки у миномётчиков станет выполнение огневых задач в составе миномётных батарей. Тогда втрое возрастёт не только количество военнослужащих и орудий, но и степень ответственности за качество, и результативность поражения целей при стрельбе, отметила подполковник Дина Мухаринова.

Фото пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК



