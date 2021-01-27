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    Боевое слаживание подразделений РгК «Юг» проходит на полигонах Жамбылской области

    27 Января 2021, 03:14

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Бойцы Регионального командования «Юг» оттачивают боевое мастерство в различных условиях ведения боя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона медиа-центра Министерства обороны Республики Казахстан, в войсковых частях Таразского гарнизона полным ходом ведется боевая подготовка.

    После периода подготовки по специальности, в ходе которой военнослужащие отрабатывали индивидуальные боевые задачи, началась подготовка по слаживанию подразделений.

    «Согласно программе боевой подготовки, в Вооруженных силах Республики Казахстан сейчас проходит зимний период обучения, - пояснил представитель пресс-службы ведомства Владимир Мартыненко. - И начался он с подготовки по специальности. В этот период военнослужащие изучают и совершенствуют знания и навыки в индивидуальном порядке. Сюда входит изучение принципов ведения боя в различных условиях, а также изучение тактико-технических характеристик штатного вооружения и военной техники, строевая и огневая подготовка», - рассказал Владимир Мартыненко.

    Полностью изучив все вопросы подготовки по специальности, военнослужащие начинают боевое слаживание подразделений. Всё то, что изучалось в теории, они должны показать на практике.

    После каждого этапа подготовки на учебных полигонах проводятся боевые стрельбы, в ходе которых демонстрируется качество полученных знаний и навыков. Затем командир батальона анализирует действия сержантов и личного состава. Здесь уже будут важны вопросы слаженной работы нескольких отделений, входящих в состав взвода.

    «Боевые стрельбы отделений – это один из начальных и самых важных этапов боевого слаживания, – отмечает командир мотострелкового батальона майор Галым Досанов. – При выполнении боевых стрельб нужно оценивать работу командира отделения по его умению быстро, правильно и четко отдавать приказы подчинённому личному составу. Личный состав нашего батальона готов к выполнению любой поставленной боевой задачи по защите Родины», - заключил Г. Досанов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Учения Жамбылская область Армия Регионы Казахстана Силовые структуры
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