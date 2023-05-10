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    Боевое оружие и наркотики хранил 44-летний житель Алматы

    10 Мая 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Боевое оружие и наркотики хранил 44-летний алматинец. Спецоперацию полицейские мегаполиса провели на пересечении проспекта Достык и улицы Оспанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    У 44-летнего гражданина А., ранее судимого за имущественное преступление, в ходе санкционированного личного обыска полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

    «В целом, спецоперация проведена в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РК, по факту хищения оружия. В дальнейшем при проведении санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, в сарае обнаружены боевой автомат АК-74 и мелкокалиберное нарезное ружье ТОЗ-17. Специальная экспертиза установит истинную принадлежность и происхождение этого оружия. Вместе с тем, почти параллельно был задержан гражданин М., 1970 года рождения, который продал гражданину А. наркотик. У него тоже был проведен обыск. В результате изъяты полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом и записи с датами, именами и суммами денежных средств, – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В полиции также напомнили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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